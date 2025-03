Corpo é encontrado no bairro Teresópolis, em Porto Alegre

Corpo foi encontrado em uma área de mato da Avenida Silva Paes, no bairro Teresópolis.

O corpo de um homem foi encontrado neste domingo (23) no bairro Teresópolis, na zona sul de Porto Alegre. A vítima, que ainda não foi identificada, estava em uma área de matagal da Avenida Silva Paes.

De acordo com o delegado Leandro Bodóia, do Departamento de Homicídios da Polícia Civil, o corpo apresentava um ferimento no rosto, causado por disparo de arma de fogo. Lesões na mesma região também foram avistadas, possivelmente provocadas por um objeto contundente.