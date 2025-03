Dorival prioriza defesa em treinos da Seleção Brasileira e avalia entrada de ex-Inter contra a Argentina

Em meio a isso, o treinador promove uma disputa na zaga, onde o ex-Inter Léo Ortiz , hoje no Flamengo, concorre com Murillo , do Nothingham Forest-ING, pela vaga de Gabriel Magalhães, suspenso. Além disso, o comandante terá que modificar a dupla de volantes, uma vez que Bruno Guimarães está suspenso, e Gerson foi cortado por lesão.

— Acho que a nossa maior dificuldade hoje é a marcação sem a bola. Às vezes, em alguns momentos do jogo, a gente não consegue encaixar a marcação, e isso acaba complicando um pouco mais. Mas, desde quando iniciamos o trabalho com o Dorival até hoje, já houve uma grande melhora. E tenho certeza de que, com o trabalho que ele vem fazendo e com mais datas-Fifa, vai melhorar muito mais e, quando chegar na Copa do Mundo, acredito vai estar no ponto perfeito — afirnou o goleiro Bento, em entrevista coletiva concedida neste sábado (22), na concentração da Seleção, em Brasília.