Rochet é surpresa do Inter na concentração para o Gre-Nal 445

Sérgio Rochet desembarcando na concentração do Inter. Geison Lisboa - RBS

O técnico Roger Machado relacionou 24 jogadores para o Gre-Nal 445. As novidades na lista ficam por conta das presenças de Sérgio Rochet, Alan Patrick, Wesley e Borré. O volante Bruno Henrique também está confirmado entre os concentrados.

A presença do goleiro uruguaio é a grande novidade entre os convocados para a primeira partida decisiva do Gauchão. Rochet não atua desde a derrota para o Fortaleza, em 8 de dezembro, pela última rodada do Brasileirão. O goleiro vinha se recuperando de uma tendinose no joelho.

As presenças de Alan Patrick, Borré e Wesley eram esperadas. Porém, os três, juntos, não devem ser escalados desde o início do clássico. O volante Bruno Henrique está recuperado do desconforto muscular sentido na partida contra o Caxias.

Um provável time do Inter tem: Rochet (Anthoni); Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando e Bruno Henrique; Alan Patrick, Vitinho e Carbonero; Valencia.

O Gre-Nal 445 está marcado para às 17h45min deste sábado (8), na Arena. O confronto é válido pela primeira partida da final do Gauchão 2025.

Leia Mais Segundo Gre-Nal da final do Gauchão tem dia e horário definidos

Lista dos relacionados

Goleiros: Rochet e Anthoni;

Laterais: Ramon, Nathan, Aguirre e Bernabei;

Zagueiros: Vitão, Rogel, Kaique Rocha e Victor Gabriel;

Volantes: Bruno Henrique, Ronaldo, Fernando e Luis Otávio;

Meias: Alan Patrick, Gustavo Prado e Yago Noal;

Atacantes: Carbonero, Wesley, Lucca, Valencia, Borré, Vitinho e Ricardo Mathias.

Leia Mais Gre-Nal 445 pode ter a temperatura mais alta da história