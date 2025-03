Após conquista do título Gaúcho, Inter tem data para início de preparação visando o Brasileirão 

Roger deu folga de três dias para o grupo de jogadores. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Após a conquista do Gauchão 2025, os jogadores do Inter agora darão o pontapé inicial na preparação para o Brasileirão na próxima quinta-feira (20).

Ao todo, serão 12 dias de intervalo entre a final do Estadual e o início do certamente nacional. O elenco também terá reforços para a sequência da temporada.

São os casos do meio-campista Diego Rosa, do zagueiro Juninho e do meia Óscar Romero. Os três atletas já estão treinando no CT Parque Gigante nos últimos dias e serão reforços para o início do Brasileirão.

Diego e Juninho vinham atuando na Europa. Já Romero, que estava livre no mercado, não atua desde o final do ano passado. Mas esse período de treinamentos vai deixar o novo camisa 11 apto para a partida contra o Flamengo.

Reapresentação do Inter

Na reapresentação do elenco, na próxima quinta-feira, Roger Machado começará a projetar a estreia colorada no Brasileirão, contra os cariocas, no Maracanã, dia 29 de março. Serão nove dias de trabalhos nos campos do CT Parque Gigante.

A única preocupação para a próxima partida envolve a situação de Victor Gabriel. O zagueiro foi substituído no segundo tempo do clássico Gre-Nal 446. Não existe ainda um diagnóstico concreto com relação ao problema sentido pelo defensor. Caso não seja uma lesão muscular grave, Victor pode ficar à disposição de Roger Machado para a partida contra o Flamengo.

A estreia do Inter no Brasileirão vai acontecer no próximo dia 29 março, às 21h, no Maracanã, contra o Rubro-Negro.