Volkswagen Tera entra em produção como o menor utilitário esportivo da marca

A Volkswagen começou a produção do Tera. O utilitário esportivo da marca alemã chegará com a missão de democratizar o seu segmento. Além do mercado brasileiro, será exportado para mais de 25 países, entre os quais Argentina, Chile, Colômbia, México e Uruguai. Os detalhes técnicos, as opções e os preços do Tera não foram ainda divulgados