Distrito Industrial de Gravataí receberá estátua em homenagem à entidade Exu Bará da Rua

A cidade de Gravataí, na Região Metropolitana, receberá uma estátua em homenagem à entidade Exu Bará da Rua. A escultura ficará localizada no Distrito Industrial do município. Segundo o Tatá de Quimbanda Independente (sacerdote na religião) e delegado do Conselho Municipal do Povo do Terreiro, Mestre Lukas de Bará da Rua, a imagem representa uma vitória para as comunidades das religiões de matriz africana do Rio Grande do Sul. Gravataí conta com mais de 400 casas de religião registradas.