“A gente vê sentido no que a gente faz”. A frase é de Lucas Stein Moraes, estudante do curso de Engenharia de Controle e Automação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e um dos líderes do grupo Ressignificando Eletrônicos. O projeto está realizando manutenção e reparos de equipamentos afetados pela cheia de maio.