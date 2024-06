O processo de reconstrução no Rio Grande do Sul não para e vários projetos estão se esforçando para ajudar a reerguer as casas atingidas pela tragédia climática no Estado. Um exemplo é o Reconstrói POA, uma organização liderada por arquitetos e engenheiros. Eles realizam uma limpeza completa nas residências e executam os reparos necessários após uma avaliação técnica, que inclui vistorias estruturais, elétricas e hidráulicas.