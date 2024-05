Nascida em 1908 no Rio de Janeiro pelas mãos do médium Zélio Fernandino de Moraes, a umbanda se difundiu Brasil afora e ganhou adeptos em todos os estados do país. Em Caxias do Sul, Lauro Luís de Medeiros, o Lauro de Oxum, organizou uma associação em 1974 para unir as poucas casas da época que reuniam os adeptos no município.