A fé transpassa o tempo mostrando que não tem barreiras. Os devotos de Nossa Senhora de Caravaggio comprovam o sentimento ano a ano, na demonstração de fé durante a romaria ao santuário. Apesar do caminho estendido em 2024, com cerca de 10 quilômetros a mais devido a um bloqueio por risco de deslizamento de terra na Estrada dos Romeiros, já no trecho de Farroupilha, milhares de pessoas mantiveram a tradição a pé.