O anúncio da prefeitura de Farroupilha sobre o bloqueio por risco de deslizamento de terra no início da Rua Luiz Victorio Galafassi, no final da tarde de sexta-feira (24), fez com que romeiros de Caxias do Sul precisassem adaptar o percurso rumo ao Santuário de Nossa Senhora do Caravaggio. Uma das alternativas utilizadas na manhã desta sábado (25) tem sido a RS-122, rodovia estadual que faz a ligação entre os dois municípios. Esse trajeto é de cerca de 18 quilômetros, sete a mais que a Estrada dos Romeiros, que começa em Caxias e teve o trecho final bloqueado, já em Farroupilha.