O reitor do santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, padre Ricardo Fontana, disse na manhã deste sábado (25) que é preciso se antecipar a tragédias e atuar de forma preventiva em relação a eventos climáticos. A declaração foi dada em entrevista ao programa Gaúcha Hoje, da Gaúcha Serra, em que o religioso afirmou que o bloqueio da Estrada dos Romeiros, na região conhecida como Morro da Busa, poderia ter sido realizada com mais antecedência. O trecho foi interditado no início da noite desta sexta-feira (24) devido ao risco de deslizamento de uma encosta.