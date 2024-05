Ainda antes de raiar o dia e com temperatura oscilando entre 5ºC e 6ºC, centenas de pessoas tomaram a Estrada dos Romeiros, em Caxias do Sul, neste sábado (25) rumo ao Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, que realiza a 145ª romaria até domingo (26). Mesmo com o bloqueio do percurso na parte de Farroupilha, devido a risco de deslizamento de terra no início da Rua Luiz Victorio Galafassi, a maioria do fiéis segue o caminho tradicional, pelo bairro Cidade Nova. Agentes da prefeitura de Caxias do Sul indicam a interdição do trecho logo no começo da caminhada.