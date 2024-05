O Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha, deve ser o destino de milhares de fiéis neste final de semana (25 e 26). A realização da 145ª Romaria está confirmada, mesmo diante do cenário de incertezas provocado pela catástrofe climática que atingiu o RS nas últimas semanas. A alteração mais impactante nesta edição, em meio à calamidade, é no trajeto dos fiéis que se deslocam de Caxias do Sul. A mudança foi definida na tarde de sexta-feira como medida de segurança diante de deslizamentos que ocorreram nos últimos dias na Estrada Luiz Victório Galafassi, na região da Busa. O novo trajeto deve aumentar o percurso dos fiéis — veja mais abaixo.