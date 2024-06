Marcenaria produz móveis para doar às vítimas da enchente

Na fábrica conjunta da Scalabrinq e da Almmobile, no bairro São Sebastião, zona norte de Porto Alegre, a montagem de balcões de cozinha representa a esperança de recomeço às vítimas da enchente que atingiu o RS. Em meio a produções comerciais, as empresas – administradas pela mesma família – disponibilizaram sua marcenaria e irão arcar com os custos de mão de obra para produzir os móveis, que serão doados a gaúchos que tiveram suas casas atingidas pela cheia.