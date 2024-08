Abertura de templo dedicado a Lúcifer com estátua de 5 metros causa polêmica em Gravataí

O anúncio da inauguração de um novo templo vem provocando controvérsia no município de Gravataí, na Região Metropolitana. A divulgação da abertura, marcada para a próxima terça-feira (13), e de detalhes do empreendimento gerou um intenso debate nas redes sociais, motivou uma manifestação da prefeitura do município para esclarecer que não repassou recursos públicos para a iniciativa e resultou até em ameaças anônimas de morte. A motivação da polêmica está no personagem principal a ser celebrado no novo espaço, com direito a uma estátua de mais de cinco metros de altura: Lúcifer.