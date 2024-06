A Associação Federativa de Executivas de Empresas de Turismo (Afeet) lançou a campanha #RSdeNovonoAR, que pressiona por celeridade na reativação o Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. O terminal permanece fechado em razão da enchente de maio. O evento ocorreu nesta sexta-feira (14), na sede da Associação Brasileira de Agências de Viagens do Rio Grande do Sul (Abav/RS), no Centro Histórico.