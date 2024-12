Assembleia instala telão para quem quiser assistir à entrega da Medalha do Mérito Farroupilha a líder do MST

Alvo de protestos de deputados da direita na Assembleia, a entrega da Medalha do Mérito Farroupilha ao líder do MST, João Pedro Stédil e , às 17h desta segunda-feira (16), foi cercada de precauções para evitar problemas de segurança . Somente 200 pessoas devidamente credenciadas terão acesso ao Salão Julio de Castilhos, limite imposto pelo Plano de Prevenção contra Incêndios (PPCI). O MST pediu a distribuição de senhas.

A Assembleia instalou um telão na Esplanada para que quem estiver na praça possa assistir à homenagem proposta pelo deputado Adão Pretto Filho (PT) e aprovada pela Mesa Diretora. A rua em frente à Assembleia foi fechada ao trânsito de veículos para evitar acidentes, mas a Duque de Caxias está liberada. Também foram instalados banheiros químicos do lado de fora, porque o Teatro Dante Barone está em reforma. É de lá que quem não consegue entrar no Legislativo costuma assistir às homenagens, mas no momento está tomado de entulhos.