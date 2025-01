Horóscopo semanal: previsão dos signos de 06 a 12 de janeiro de 2025

O Sol em Capricórnio passará por um aspecto tenso com Marte nesta semana, indicando um período de maior tendência a críticas em excesso e cobranças que poderão gerar mais conflitos. Mercúrio seguirá no signo de Sagitário e fará aspecto tenso com Netuno, sugerindo uma fase em que a possibilidade de se iludir e criar muitas expectativas em relação ao outro e às situações estará em alta. Haverá, também, dificuldade para ter clareza mental.

Vênus entrará no signo de Peixes e estará em bom aspecto com Mercúrio. Assim, a semana favorecerá os relacionamentos, com a possibilidade de haver maior empatia e compreensão com o outro. Além disso, será uma boa fase para as artes.

Marte permanecerá no signo de Leão e em movimento retrógrado. Ao se alinhar com a Lua na metade da semana, levará a reflexões importantes sobre nossas próprias ações, sugerindo ser preciso desacelerar e pensar de maneira mais coletiva.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada um.

Áries

Esta continuará sendo uma boa semana no campo profissional. Haverá a possibilidade de receber mais reconhecimento e de novas oportunidades surgirem em seu caminho, ajudando-o(a) a encontrar a realização que almeja. No entanto, você ainda enfrentará cobranças excessivas e críticas que poderão desanimá-lo(a), além de mal-entendidos e ilusões que trarão confusões.

Na vida afetiva, entrará em uma fase de encerramentos, mas sentirá menos dúvidas durante esses dias. Será um momento favorável para acolher seus sentimentos e explorar seu lado artístico, o que o(a) ajudará a compreender melhor as próprias emoções.

Touro

Uma nova fase se iniciará e marcará o momento de iluminar o topo de suas ambições, buscando aquilo que traz realização profissional. Você se dedicará aos seus propósitos e ao que deseja se tornar no futuro. Sentirá, também, mais confiança em seus potenciais e terá coragem para aparecer e lutar pelo que almeja.

Contudo, toda essa energia poderá levá-lo(a) a agir de maneira precipitada e impulsiva. Por isso, precisará controlar os ânimos. Na vida afetiva, aproveite o período para alinhar os ideais e propósitos do casal em relação ao futuro. Além disso, terá uma semana favorável para estar com os amigos e participar de ações sociais.

Gêmeos

Após uma fase desafiadora em que esteve em maior contato com suas sombras, nesta semana você entrará em um novo momento de expansão. Busque viver novas aventuras e se dedicar ao seu crescimento, visando aproveitar este período favorável para os estudos e para realizar viagens.

No entanto, tenderá a agir de forma intensa, precipitada e exagerada, o que poderá gerar atitudes arrogantes e egoístas. Precisará, nesse sentido, controlar os impulsos. No campo profissional, terá boas oportunidades para formar novas parcerias e trabalhar com algo que lhe traga prazer e esteja alinhado às suas habilidades.

Câncer

Nesta semana, você se envolverá ainda mais com a vida afetiva e enfrentará momentos de maior tensão, com possíveis conflitos e disputas de poder, mesmo que de forma inconsciente, gerando desentendimentos. Precisará controlar os impulsos e acalmar os ânimos para evitar atitudes arrogantes, que busquem impor sua vontade. Lembre-se da importância de respeitar os limites do outro para que os seus também sejam respeitados.

Também fantasiará mais sobre a relação, o que poderá dificultar uma abordagem prática e realista no que se refere ao outro. Na vida financeira, será um período propício a gastos impulsivos que poderão causar prejuízo. Por isso, reavalie suas ações nesse aspecto.

Leão

Você estará mais focado(a) em sua rotina, aproveitando o momento para cuidar da saúde e do bem-estar, transformando o dia a dia em uma fonte de alegria e satisfação. O período favorecerá a realização de mudanças necessárias e a inovação na organização das atividades diárias.

Contudo, o excesso de compromissos e tarefas poderá deixá-lo(a) tenso(a), afetando a saúde e gerando irritação. Situações confusas e mal-entendidos, especialmente no ambiente de trabalho, também surgirão. Nesse sentido, proteger sua energia será essencial para manter a clareza e o equilíbrio.

Virgem

Nesta semana, você se dedicará mais à autoestima e ao amor-próprio, mas tenderá a agir de maneira impulsiva e emocional, especialmente nas relações amorosas. Sentirá facilidade para se apaixonar e se envolver, mas sem a devida cautela.

Em contrapartida, situações desafiadoras poderão surgir, exigindo mais discernimento e equilíbrio. Essas circunstâncias, por sua vez, ajudarão a fortalecer sua consciência sobre o que busca nos relacionamentos. Além disso, deverá evitar criar expectativas excessivas no que se refere ao outro, prevenindo possíveis decepções.

Libra

Nos próximos dias, você se envolverá mais com assuntos familiares e questões relacionadas ao lar, vivenciando um período agitado e tenso. Será importante acalmar os ânimos para evitar conflitos, especialmente quando as necessidades da família entrarem em choque com suas ambições profissionais.

Confusões emocionais e memórias poderão desencadear mal-entendidos. Ainda assim, a semana trará a oportunidade de cuidar da saúde e reorganizar os afazeres, de modo a garantir maior bem-estar e prazer na rotina.

Escorpião

Haverá, nesta semana, movimentação intensa na vida social, exigindo cautela em suas ações para evitar atitudes impulsivas capazes de gerar conflitos. A mente ficará mais agitada e ansiosa, tornando necessário filtrar compromissos para não se sobrecarregar. Evite negociações importantes, já que a confusão poderá dificultar a tomada de decisões.

O período será significativo para reforçar a autoestima e o amor-próprio, além de se dedicar a atividades prazerosas. Também surgirá uma maior predisposição para se apaixonar, seja por alguém ou por algo novo que desperte entusiasmo.

Sagitário

Nesta semana, você se envolverá em cuidar da sua vida financeira e se afetará de maneira significativa pelos acontecimentos nessa área. Será necessário ter cautela com os impulsos para evitar agir de maneira precipitada, gastando mais do que pode e se deixando levar pelas emoções, dedicando muita atenção e energia a alguma empolgação momentânea.

Tenha também cuidado nas negociações, pois tenderá a se enganar e se iludir facilmente. No ambiente da sua casa, busque promover harmonia nas relações e deixar o seu lar belo e aconchegante, de forma que se sinta acolhido(a).

Capricórnio

Esta semana continuará movimentada, e você se sentirá mais seguro(a) e confiante dos seus potenciais, com energia para batalhar pelo que almeja e defender seu ponto de vista. Bom momento para dedicar atenção à autoestima e ao seu bem-estar. No entanto, para evitar conflitos nas relações, tenha cuidado com os impulsos capazes de levá-lo(a) a agir de maneira precipitada e até arrogante.

Poderá experimentar mais confusão nesses dias, lidando com sensações estranhas que afetarão a saúde do corpo físico. Na vida social, tenderá a buscar mais movimento — ótima oportunidade para aumentar sua rede de contatos e conhecer novas pessoas e lugares.

Aquário

Você continuará em uma fase introspectiva nesta semana, sendo um momento para iluminar o que habita seu inconsciente e tomar consciência do que viveu no último ano. Poderá refletir sobre o que aprendeu com as situações vividas e quais ciclos precisarão ser encerrados, bem como se sentir um tanto confuso(a).

Portanto, evite tomar decisões importantes e cuide da sua energia ao se dedicar às práticas espirituais, pois assim conseguirá ter mais clareza. Também entrará em uma nova fase na vida financeira, com um período favorável para ganhar dinheiro e equilibrar a forma como lida com os recursos, fortalecendo seus valores internos e alinhando-os ao trabalho.

Peixes

Semana movimentada na vida social, com a sua presença sendo mais solicitada pelos amigos e nos grupos dos quais faz parte. Busque nutrir o espírito de solidariedade e se dedicar a movimentos sociais alinhados aos seus ideais e propósitos de vida.