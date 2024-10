Negado pedido da concessionária para fechar cânions de Cambará do Sul

Foi negado o pedido da Urbia para fechar os Parques Nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral, onde ficam os conhecidos cânions de Cambará do Sul. A concessionária fez a solicitação alegando prejuízo financeiro, o que gerou comoção da comunidade, ofício do prefeito Ivan Borges e contestação formal do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), órgão do governo federal responsável pela concessão. A decisão foi tomada pela Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial.