Contra o Pelotas, Juventude ainda mira a melhor campanha da primeira fase do Gauchão

Jean Carlos deve atuar diante do Pelotas no sábado (15). Fernando Alves / EC Juventude/Divulgação

O Juventude faz uma boa campanha no Gauchão 2025. Com cinco vitórias em sete jogos, a equipe de Fábio Matias já garantiu com antecedência o primeiro lugar do Grupo C e a ida para as semifinais da competição.

Tudo se encaminhava também para o Verdão ter a melhor campanha entre os 12 participantes do Estadual na fase inicial. O time só teria que confirmar a liderança contra os ameaçados pelo rebaixamento, Avenida e Pelotas, ambos fora de casa.

Mas bastou vir o primeiro duelo com o lanterna para trazer de novo aquele gostinho amargo na boca do torcedor. Empate em 1 a 1 em Santa Cruz do Sul, e a liderança geral do Gauchão voltou a cair no colo do Inter.

A definição do primeiro colocado ficou para a última rodada. O Colorado, com 17 pontos, recebe o Monsoon e depende apenas de si para confirmar a liderança geral. Para o Verdão, com 16, resta fazer a sua parte diante do Pelotas, neste sábado (15), às 16h30min, na Boca do Lobo, e secar o time da Capital.

— A gente sabe que vai ser um jogo complicado na casa do adversário, mas estamos bem confiantes de terminar bem essa primeira etapa. Temos a chance ainda de buscar a primeira colocação, e é isso que vamos fazer, com todo respeito ao time do Pelotas, mas vamos buscar a vitória — avaliou o meia Jean Carlos.

Titular no 3 a 1 sobre o São José, marcando dois gols, e decisivo no triunfo sobre o Grêmio, quando anotou um golaço de falta, Jean Carlos deve voltar ao time depois de ficar no banco de reservas no tropeço do Ju em Santa Cruz do Sul. Lá, entrou no intervalo da partida.

— Não tem como não estar feliz. Venho trabalhando para isso. As oportunidades que tive nos últimos jogos, consegui ajudar. Conseguimos as vitórias, isso que é o mais importante, independente de quem está fazendo gol. Mas fico feliz por estar contribuindo com gols, com o passe, é isso que eu vou continuar fazendo ao longo da temporada — avaliou o meia que irá completar 50 jogos com a camisa alviverde neste fim de semana:

— Acho que todo jogador busca isso na temporada, sempre estar fazendo o maior número de jogos possível. Estou muito feliz por continuar no Juventude, pela marca e espero continuar fazendo história no clube.

Nas 49 partidas anteriores, Jean já balançou as redes adversárias nove vezes e ainda contribuiu com 11 assistências.

Mais dois atletas retornam

Para encarar o Lobão, Jean Carlos não deve ser a única mudança de Fábio Matias na equipe. O treinador segue preservando alguns atletas desgastados e terá o retorno de outros dois que ficaram de foram do jogo com o Avenida: o zagueiro Abner e o atacante Ênio. O defensor tem dois cartões amarelos e pode iniciar no banco de reservas.

— A gente sempre fala que a primeira foto do time nunca vai ser a última. Muitas vezes, os jogadores não conseguem fazer todas as partidas do ano. Emtão é sempre bom ter um elenco como a gente tem, com todos os jogadores sempre disponíveis para cada partida e mostrando essa força do grupo — finalizou Jean Carlos.