A tarde do Grêmio tem teor de decisão e um misto com guris da Copinha

O Grêmio levou um misto de reservas e guris da Copinha para encerrar a fase classificatória em Erechim . Há um risco. Alto. A partida contra o Ypiranga vale o segundo lugar na geral e garantir na Arena a decisão do iminente confronto com o Juventude.

Uma vitória no Colosso da Lagoa, combinada com tropeço do Ju em Pelotas, garante o segundo lugar. A comissão técnica, porém, já projeta a semana com viagem para Roraima e ida da semifinal e vai para o risco.