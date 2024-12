Startup de triciclos elétricos entregará compras online de supermercados do Zaffari

Após abandonar o transporte de passageiros por aplicativo em 2023 e se dedicar a trabalhar para empresas, a Grilo fechou parceria com o Zaffari para entregar as compras feitas pelo site da rede de supermercados. Inicialmente, a startup de triciclos elétricos atenderá endereços que fiquem em um raio de oito quilômetros dos hipermercados do Bourbon nas avenidas Ipiranga e Assis Brasil.