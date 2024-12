Ravi , filho de Viih Tube e Eliezer, completou um mês de vida nesta quarta-feira (11). A ex-BBB e influenciadora digital usou as redes sociais para comemorar a data e comentar o estado de saúde do bebê, que está internado desde 24 de novembro , sem previsão de alta.

"Logo comemoraremos de novo, além do seu mesversário hoje no hospital. Comemoraremos o dia da sua volta para casa! Está perto, eu sinto", concluiu.

O que aconteceu com o filho de Viih Tube e Eliezer?

Eliezer compartilhou, no domingo (8), que Ravi iria retomar as tentativas de reintrodução do leite materno na alimentação. O avanço é um marco importante no tratamento e diagnóstico do bebê.