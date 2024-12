Ex-BBBs Franciele Almeida e Diego Grossi anunciam separação após 10 anos 

A gaúcha Franciele Almeida anunciou o fim do relacionamento com Diego Grossi. O casal se conheceu durante o BBB 14 e a união já durava uma década .

Segundo ela, a separação já estava definida há dois meses. As informações são do Jornal Extra.

A guarda do menino ficou com Franciele, mas Diego mantém convivência nos finais de semana.

Segunda separação

Em julho de 2022, Franciele e Diego já haviam anunciado o término do casamento.

Na época, o casal compartilhou a decisão com os seguidores por meio das redes sociais.

— Entregamos a casa em que morávamos, guardei tudo em um guarda-volumes até me reorganizar e voltei para a casa da minha mãe, que é minha rede de apoio. Estou focada em mim, na minha saúde física e mental, focando no meu trabalho — falou a ex-sister sobre o momento.

Trajetória no reality

No BBB 14 , o casal ganhou destaque ao formar o duo apelidado de "Frango", uma junção dos nomes dos dois.

Natural de Santa Rosa, Franciele foi eliminada na 11ª semana do programa, com 66% dos votos, após enfrentar Angela no paredão. Diego deixou a casa duas semanas depois.