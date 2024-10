Não existe consentimento de criança e adolescente

O caso de duas meninas de 12 anos que viajaram de Ametista do Sul até Porto Alegre com um homem de 22 anos tem vários erros. As duas estavam desacompanhadas na rua comemorando o resultado das eleições do último domingo (6) quando conheceram o rapaz e aceitaram o convite para viajar até a Capital. Conseguiram embarcar no ônibus com o desconhecido sem grandes dificuldades.