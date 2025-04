Harry Kane defende o Bayern de Munique. ALEXANDRA BEIER / AFP

A disputa das quartas de final da Champions League começa nesta terça-feira (8), com dois confrontos que têm o equilíbrio como cerne nas partidas de ida e volta. Serão três campeões em campo, além de um gigante inglês que busca a primeira taça da sua história.

Em Londres, às 16h, o Arsenal receberá o Real Madrid, o maior campeão da Champions, no Emirates Stadium. No outro jogo, que também será às 16h, mas em Munique, Bayern e Inter de Milão se enfrentam. São nove taças no campo da Allianz Arena, sendo seis dos alemães e três dos italianos.

Arsenal x Real Madrid

Os encontros entre o Arsenal e o Real Madrid poderão ser lembrados pela ausência de jogadores importantes de ambos os lados. O clube inglês terá desfalques no ataque, como Gabriel Jesus e Kai Havertz. Porém, esses problemas são algo comum na história dos Gunners.

— O Hospital Arsenal, como a gente conhece desde o Arsène Wenger, tem acontecido com a equipe do Arteta. São muitos desfalques, e claro que não tem a camisa, não tem o poderio, não tem o time, não tem nem a comissão técnica do Real Madrid. Mas, isso atrapalha mais o Arsenal do que o Real Madrid. O time espanhol, com elenco curto absurdo, faz com que a gente repense muitas coisas — analisa Mauro Beting, comentarista da TNT Sports.

Contudo, apesar dos desfalques, há o que celebrar. Bukayo Saka retornou ao time nas últimas partidas e será uma peça importante na tentativa de eliminar o maior clube da Champions League.

— O Arsenal, pela bola que tem jogado, (inclusive) já jogou mais nas últimas duas temporadas, sobretudo na Premier League, me parece pronto para apontar, principalmente no primeiro (duelo) — acrescenta Beting.

Vini Jr. e companheiros do ataque não vêm rendendo o esperado. JAVIER SORIANO / AFP

No caso do clube espanhol, os maiores problemas são defensivos. Já sem Carvajal há muito tempo, Lucas Vázquez é opção, assim como Valverde improvisado na lateral-direita. Na esquerda, sem Mendy, Alaba deve começar, apesar de não viver boa fase.

O ataque, por nomes, poderia ser a esperança. No entanto, o quarteto formado por Bellingham, Rodrygo, Vini Jr. e Mbappé não vem desempenhando como se espera. Exemplo disso foi a derrota na última rodada do Campeonato Espanhol, em casa, para o Valencia.

— O ataque não tem conseguido compensar no caso do Real Madrid. O Arsenal é favorito sim, e os problemas defensivos seriam resolvido se houvesse mais uns dois ou três Valverdes. Como não tem, o Arsenal é ligeiramente favorito nesta terça — palpita Beting.

Saka está confiante para enfrentar o Real Madrid

Leia Mais Champions League: o que pode definir o duelo entre Barcelona x Borussia Dortmund

Bayern de Munique x Inter de Milão

Os respectivos líderes do Campeonato Alemão e Italiano chegam em momentos distintos. O Bayern de Munique venceu as duas últimas partidas que realizou na Bundesliga, com o ataque funcionando bem, porém, a defesa tendo problemas, principalmente de lesões.

O goleiro Manuel Neuer, o zagueiro Upamecano e o lateral esquerdo Alphonso Davies são desfalques garantidos, por conta de lesão. O entrosamento defensivo foi abalado, porém, o maior dos problemas foi a lesão de Musiala, articulador do time, durante a última rodada do Alemão.

— Mesmo com as ausências na defesa e a perda de Musiala, os alemães continuam sólidos e com muitas opções na frente. Seguem sendo os favoritos para avançar — analisa Fabio Constantino, diretor editorial do site FcInterNews, especializado em notícias da equipe italiana.

O momento da Inter, inclusive, não é dos melhores. São dois empates consecutivos, um pela Copa da Itália contra o Milan, e no final de semana diante do Parma. Apesar disso, a liderança na liga nacional segue e com boa vantagem.

Sobre desfalques, a ausência mais sentida é a de Dumfries, na ala-direita. Contudo, Darmian, que vem atuando no setor, está correspondendo, com gol na última partida.

O recente retorno de Lautaro Martínez traz qualidade e confiança ao grupo, além da importância tática ofensiva que o argentino oferece ao técnico Simone Inzaghi.

— Se a Inter conseguir se expressar da melhor forma, poderá criar muitas dificuldades táticas para o Bayern. A abordagem fará a diferença — explica Constantino.

Leia Mais Champions League: o que pode definir o confronto entre PSG x Aston Villa