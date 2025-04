Marca chinesa de elétricos e híbridos chega a Porto Alegre com carros a partir de R$ 180 mil

Com investimento de R$ 5 milhões, loja ficará no bairro São João. DR SUL / Divulgação

Recém chegando ao Brasil, a marca chinesa de carros GAC Motor será vendida em Porto Alegre. A loja de R$ 5 milhões ficará na Rua Edu Chaves, 363, no bairro São João, e venderá carros elétricos, híbridos e a combustão. A unidade do grupo DRSUL deve abrir até o início de maio.

Nesta largada, serão vendidos os modelos Aion Y, Aion V, Hyptec HT, GS3 e GS4. A faixa de preços ficará entre R$ 180 mil e R$ 400 mil. A ideia é brigar no mercado com BYD e GWM no segmento de eletrificados.

— A GAC é umas das cinco maiores montadoras da China, e está chegando no Brasil com força total — diz o sócio da DRSUL, Rafael Santarem.

A montadora chinesa investirá US$ 1 bilhão em uma fábrica no Brasil. De acordo com Santarem, o anúncio da cidade será feito em breve.

Uma curiosidade: a loja da GAC ficará na frente de uma unidade da concorrente BYD. Outra curiosidade, em Florianópolis e Balneário Camboriú (SC), a marca será vendida pela gaúcha SuperAuto BR, conforme já noticiado pela coluna.

A DRSUL administra dezenas de concessionárias no Rio Grande do Sul. Em novembro passado, inaugurou na Capital uma loja de motos da indiana Bajaj.

*Colaborou Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: no alvo de Trump, novo atacarejo de SC, expansão alemã aqui e 50 eletropostos pelo RS

É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.