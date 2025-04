Adversário do Grêmio na Sula é modesto, mas carrega nome de herói de guerra

Clube voltou à primeira divisão do Peru em 2022 e permanece na elite desde então. @club_atleticograu / Instagram / Reprodução

Gustavo Quinteros ganha oportunidade de ouro de fazer este seu Grêmio apresentar rendimento e resultado. Muito mais pelo adversário, o modesto Atlético Grau, do que pela evolução do seu trabalho.

Há um longo caminho pela frente para o argentino e parece que ele ainda está longe de encontrar a folha de rota. Porém, o começo da noite na Arena é propício para ganhar confiança.

O Atlético Grau é um clube secundário no futebol peruano, hoje no segundo escalão no contexto sul-americano. Mesmo os peruanos têm dificuldade de se aprofundar sobre o rival desta noite na Arena.

Longe de Lima

Piúra, cidade do Grau, está longe demais da Capital, fora do eixo do futebol peruano, que parte de Lima para baixo. Ali estão os grandes da Capital (Alianza, Universitário e Sporting Cristal) e Melgar, Garcilaso e Cienciano, os dois primeiros líder e vice do Apertura da Liga 1.

A cidade é a capital do Estado homônimo e a principal cidade do norte. O porto local alavanca o comércio de uma região reconhecida pela pesca e pela produção de banana.

Inclusive, o ceviche dali, el norteño, é reconhecido como um dos melhores do país e tem como diferencial os chips de banana verde servidos juntos e acompanhados de "la chicha de jora", uma "cerveja artesanal" feita de milho.

Aqui, entra história de uma das civilizações mais antigas do mundo. Essa bebida fermentada era consumida pela nobreza inca e fazia parte de cerimônias religiosas. Ainda hoje é servida em tigelas de barro, chamados de potos.

"El Patrimonio de Piúra"

O Grau é o grande orgulho de Piúra, embora, o departamento tenha outro clube, o Alianza Atlético, com quem faz o Clásico Piurano. Mas o apelido do Grau diz tudo: "El Patrimonio de Piúra". Aliás, o nome Grau é homenagem ao herói de guerra peruano Miguel Grau Seminario, um marechal da marinha valente na defesa das fronteiras.

O clube em si foi menos valente. Passou boa parte da vida no amadorismo ou nas divisões menores. O acesso em 2019, ano do centenário, veio depois de 35 anos fora da elite. Bateu e voltou. Em 2021, ganhou a Segundona e nunca mais descendeu.

Destaques do time

O ex-goleiro do River, Ángel Comizzo, comanda o time desde 2023 e é o grande nome, ao lado do goleiro-artilheiro Patrício Álvarez, cobrador de faltas e pênaltis.

No fim de semana, o clube apresentou sua grande contratação, o meia Raúl Ruidíaz, 34 anos, aquele que fez o gol da vitória do Peru sobre o Brasil, na Copa América de 2016, em jogo que culminou na queda de Dunga.