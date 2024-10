Eleições 2024 Notícia

Saiba por que a vereadora mais votada em Nova Petrópolis não ocupará cadeira na Câmara

Margarida Neumann (MDB) fez 689 votos no pleito, mais de 30 a frente do segundo colocado. Ela não assumirá o cargo na próxima legislatura por causa da regra do quociente eleitoral

11/10/2024 - 19h10min