Brasileira que morreu em incêndio na Tailândia era médica, palmeirense e ficou noiva na viagem

Carolina Canales morreu aos 24 anos, dias depois de ser pedida em casamento, na Tailândia. Instagram @carolinacanales / Arquivo Pessoal

A médica brasileira Carolina Canales morreu aos 24 anos em um incêndio no The Ember Hotel, em Bangkok, capital da Tailândia, na noite de domingo (29). Ela estava viajando pelo país com o noivo e havia sido pedida em casamento dias antes da tragédia.

O noivo, Fernando Lages da Resurreição, que é fotógrafo e estudante de Medicina, sobreviveu ao incêndio. Eles estavam juntos há oito anos.

Na viagem, que começou há cerca de duas semanas, Carolina e Fernando passaram também por Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Quem era Carolina?

Carolina era natural de Alagoas e atuava no Hospital Geral do Estado (HGE). Segundo nota publicada pela Secretaria de Saúde de Alagoas, ela era "uma profissional reconhecida pela competência e dedicação".

"Mais do que uma médica exemplar, Dra. Carolina era uma pessoa de humanidade ímpar e de coração generoso, que conquistava a todos", diz a nota.

O Sindicato dos Médicos de Alagoas (Sinmed-Al) também manifestou o pesar pela morte da jovem, que era palmeirense e filha e neta de médicos.

Qual foi a causa do incêndio?

As causas do incêndio do The Ember Hotel ainda estão sendo investigadas. Carolina morreu pela inalação da fumaça.

Outros dois turistas, um ucraniano e um norte-americano, também não resistiram. Outras quatro pessoas foram hospitalizadas em estado crítico.