O que se sabe sobre o desaparecimento de fotógrafo brasileiro em Paris 

Nas redes sociais, Flávio se define como um entusiasta da fotografia analógica. Flávio de Castro Sousa / Instagram/Arquivo pessoal

O corpo de Flávio de Castro Sousa, de 36 anos, que estava desaparecido desde 26 de novembro de 2024, foi encontrado no Rio Sena.

O consulado do Brasil na capital francesa confirmou a identificação após testes de DNA, conforme o jornal Folha de S.Paulo.

O fotógrafo brasileiro estava em Paris, na França, para trabalhar e passar férias, e deveria voltar ao Brasil no dia em que sumiu.

Flávio chegou a fazer o check-in na companhia aérea, mas não apareceu no aeroporto e não embarcou no voo na data marcada para o retorno. Após aquele dia, ele não entrou em contato com amigos e familiares e não foi visto.

O que se sabe sobre o desaparecimento

Quem é o fotógrafo

Morador de Belo Horizonte, Minas Gerais, Flávio é formado em artes plásticas pela Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), e era sócio da empresa Toujours Fotografia. Nas redes sociais, se identificava como Flávio Carrilho e se definia como um entusiasta da fotografia analógica. No Instagram, suas últimas postagens foram feitas em 25 de novembro, um dia antes do desaparecimento.

Visita à França

Flávio foi a Paris para trabalhar no casamento de uma amiga, também brasileira. Chegou em 1º de novembro de 2024 à capital francesa, acompanhado do sócio dele. Conforme a CNN, após cumprir os compromissos profissionais, o fotógrafo decidiu estender a estada na França a fim de aproveitar as férias na Europa.

Acidente no dia do embarque

No dia em que sumiu, o fotógrafo sofreu um acidente na Ilha dos Cisnes, quando caiu na água do Sena e foi resgatado após três horas, sofrendo de hipotermia. Ele foi hospitalizado e recebeu alta no mesmo dia, horas antes do voo de retorno ao Brasil. Sousa chegou a fazer o check-in na companhia aérea, mas não apareceu no aeroporto e não embarcou no voo de retorno ao país natal.

Último contato

Após o atendimento, o fotógrafo tentou reorganizar a viagem de volta ao Brasil, mas não conseguiu retornar ao apartamento onde estava hospedado. O brasileiro teria negociado com a imobiliária um novo local para ficar em Paris. Naquele dia, informou ao amigo que estava exausto e tentaria dormir.

Desaparecimento

Com a ausência de notícias no dia seguinte, 27 de novembro, o mesmo amigo ligou várias vezes para Flávio, mas não teve resposta. Também não conseguiu acessar o imóvel onde o fotógrafo estava inicialmente hospedado. Em contato com a imobiliária, informaram que um funcionário de um restaurante próximo ao Rio Sena havia encontrado o celular de Flávio.

Celular em vaso de planta

No fim de dezembro, Carolina Castro, prima do desaparecido, postou um vídeo nas redes sociais no qual contou que as autoridades analisaram imagens de câmeras de segurança da região por onde Flávio passou. A polícia descobriu que o brasileiro deixou o próprio celular em um vaso de planta, na porta de um restaurante.

— Após deixar o celular, ele se direcionou para uma das margens do Rio Sena e lá permaneceu por um período de tempo que não vou saber mensurar — resumiu a advogada, segundo reportagem do O Globo.

O celular foi encontrado por um funcionário do restaurante. Desde então, não há novas informações sobre o paradeiro do fotógrafo.

O que dizem as autoridades

A Interpol emitiu um alerta internacional para 196 países, e a Polícia Federal do Brasil acompanha o caso.

Ao jornal Estado de Minas, Joyce Barbosa, outra prima do desaparecido, informou que a polícia francesa não considera o caso como uma investigação. Por isso, segundo ela, impede o acesso a câmeras de segurança e à movimentação bancária do primo. Joyce também informou que a embaixada brasileira na França entrou em contato com a família e deu a mesma resposta das autoridades.

Em nota à reportagem de Zero Hora, o Ministério das Relações Exteriores, também conhecido como Itamaraty, afirmou que o Consulado-Geral do Brasil em Paris tem conhecimento do caso, está em contato com as autoridades locais e presta assistência consular aos familiares do brasileiro.

Veja a nota do Itamaraty na íntegra:

"O Ministério das Relações Exteriores, por meio do Consulado-Geral do Brasil em Paris, tem conhecimento do caso, está em contato com as autoridades locais e presta assistência consular aos familiares do nacional.

Em atendimento ao direito à privacidade e em observância ao disposto na Lei de Acesso à Informação e no decreto 7.724/2012, o Ministério das Relações Exteriores não fornece informações detalhadas sobre casos individuais de assistência a cidadãos brasileiros."

Cronologia do desaparecimento

1º de novembro

Flávio chega a Paris para acompanhar um casamento e passar as férias

26 de novembro

Data marcada para o voo de retorno ao Brasil

Flávio relata a amigos que caiu no Rio Sena, foi resgatado e hospitalizado com hipotermia

Recebe alta ao meio-dia e tenta reorganizar a viagem

Deixa o celular em um vaso de plantas na porta de um restaurante e é visto às margens do Rio Sena

Desaparece após ser flagrado por câmeras de segurança

27 de novembro

Celular é encontrado

Amigos notam a ausência de notícias

Autoridades são informadas sobre o caso

10 de janeiro