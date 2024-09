"É um vazio que dói muito", diz irmã de advogada que desapareceu há três anos em Porto Alegre

Há três anos, um enigma encobre a família de Luciana Faleiro Heinze. Na época com 47 anos, a advogada criminalista desapareceu em 30 de setembro de 2021, enquanto visitava a mãe no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre. O último rastro de Luciana foi a visualização de uma mensagem no WhatsApp, às 12h27min daquele dia. Desde então, não houve mais sinais do seu paradeiro. Com a investigação policial ainda em andamento, a família continua lidando com a angústia de não saber o que aconteceu.