São 15 dias de angústia para amigos e familiares à espera de sinais da melhora clínica de Maidê Mahl, 31 anos, atriz nascida em Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo. Ela foi encontrada por volta de 17h15min de 5 de setembro, em um quarto no 15º andar de um hotel na capital paulista. Desde então, permanece desacordada, sob cuidados intensivos, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP.