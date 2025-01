Dormir custa caro

"O anúncio prometia um travesseiro ergonômico com suporte ideal para a coluna, capaz de acabar com aquelas dores que me atormentavam logo pela manhã." Deise Lume / Especial

Cometi um ato absurdo: comprei um travesseiro de R$ 200. Eu sei, eu sei... Quem pode se dar ao luxo de uma extravagância dessas hoje em dia? Pois é, eu me perguntava o mesmo. Mas, depois de tantas noites travando uma batalha com os meus cinco travesseiros (isso mesmo, cinco), decidi que era hora de parar com os gastos fracionados e investir, de uma vez por todas, em uma solução definitiva.

Meu medo? Cair em um golpe, o item comprado na internet nunca chegar, ou pior, descobrir que meus travesseiros de R$ 40 eram melhores do que o tal artigo de luxo. Mesmo assim, resolvi arriscar — não antes de ler a política de devolução do site, é claro.

O anúncio prometia um travesseiro ergonômico com suporte ideal para a coluna, capaz de acabar com aquelas dores que me atormentavam logo pela manhã. E ele apareceu no momento certo. Naquele dia, eu tentava decidir se estava com torcicolo ou contratura, se minha cervical tinha o dobro da minha idade ou se havia corrido uma maratona sonâmbulo durante a noite.

Cliquei na propaganda e, depois de muito ponderar, me convenci de que era uma necessidade. Passei o cartão com dor no coração e, logo em seguida, me culpei. “Quem é que gasta tudo isso em um travesseiro?”, perguntei a mim mesmo — o mesmo que, duas semanas antes, tinha gastado a mesma quantia na farmácia comprando remédios... para dores musculares.

Quando o tão esperado travesseiro chegou, ele estava embalado praticamente a vácuo. Ri da minha ousadia, certo de que tinha feito uma compra impulsiva e desnecessária. Como um travesseiro todo comprimido poderia ser melhor do que os que eu comprava no mercado? Não parei de me questionar até que, naquela mesma noite, fui testar.

O resultado? Bom, você já deve imaginar. Afinal, eu não estaria aqui escrevendo sobre um travesseiro ruim e caro — minha vergonha seria insuportável. Para minha surpresa, acordei no dia seguinte me sentindo renovado. Juro que parecia ter 18 anos de novo.

Quebrei a cara, mas consertei a coluna. É aquela velha história: mais vale investir em algo de qualidade do que gastar pequenas quantias repetidamente e acabar no mesmo lugar. Sempre acreditei que há coisas boas a preço de banana — e continuo acreditando! Mas no caso do meu Travesseiro Gold Hiper Master Plus, não há discussão: valeu cada centavo.