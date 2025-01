"Com essas provas que foram juntadas, a gente viu que houve bastante mentira", diz delegado do caso do bolo de Torres sobre depoimento de suspeita

O delegado Marcus Vinicius Veloso , que investiga o caso do bolo de Natal envenenado de Torres , que matou três pessoas, afirma que em alguns momentos do depoimento de Deise Moura dos Anjos , ele quase chegou a acreditar na história contada por ela. A suspeita de acrescentar arsênico na farinha utilizada para a sobremesa preparada por sua sogra, Zeli dos Anjos , está presa temporariamente.

Veloso explicou que chegou a fazer um pedido de prisão contra Deise no dia 25, que foi aceito pelo Ministério Público, mas que solicitou a revogação por não achar viável um mandado de condução coercitiva com base apenas em depoimentos .

Com as provas, como os exames laboratoriais que comprovaram a presença de arsênio nas vítimas, e os dados extraídos dos celulares , o delegado disse ter conseguido a materialidade da autoria .

Delegado pretende ouvir novamente o marido de Deise

O delegado esclareceu ainda dúvidas a respeito de uma possível suspeita de envolvimento do marido de Deise, filho de Zeli dos Anjos e Paulo dos Anjos, ambos vítimas do envenenamento.

De acordo Veloso, o marido foi ouvido pela primeira vez no dia 27 de dezembro, mesmo dia que Deise, porém em condição de testemunha. Até aquele momento, não havia a informação de que a nora seria suspeita do crime. Segundo o delegado, o marido e Deise teriam dito coisas similares em suas oitivas, inclusive sobre a morte de Paulo.

Coletiva de imprensa

Nesta sexta-feira, em coletiva de imprensa, a Polícia Civil afirmou que Deise é responsável por envenenar com arsênio a farinha utilizada pela sogra na produção do bolo. Ela também é suspeita de envenenar seu sogro, marido de Zeli, que morreu em setembro de 2024. A exumação do corpo também identificou a presença de arsênio no organismo da vítima.