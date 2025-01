Buscas por Fernanda Torres disparam em 17 países após premiação no Globo de Ouro

Fernanda Torres foi a primeira brasileira a ganhar o Globo de Ouro. ROBYN BECK / AFP

O interesse internacional por Fernanda Torres aumentou consideravelmente após a atriz vencer, na madrugada de domingo (5) para segunda-feira (6), o prêmio de melhor atriz de drama na edição deste ano do Globo de Ouro, uma das mais relevantes premiações do cinema mundial. Além disso, essa é a primeira vez que uma pessoa do Brasil leva o Globo de Ouro por atuação.

Um levantamento do site apostagolos.com revela que, além do salto de interesse no Brasil, outros 17 países pelo mundo registraram um aumento significativo nas buscas, de acordo com a ferramenta Google Trends.

Na ordem, os países que passaram a buscar mais por Fernanda Torres nas últimas 24 horas foram Portugal, Irlanda, Canadá, Austrália, Estados Unidos, Chile, México, Espanha, Argentina, Suíça, Reino Unido, Itália, Holanda, França, Alemanha, Polônia e Japão.