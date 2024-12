Zagueiros são prioridade do Inter na abertura da janela de transferências

Vitão pode ter feito sua última partida pelo Inter no domingo passado (8). Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

O Inter chega ao final da temporada com apenas dois zagueiros do grupo profissional à disposição. E o número deve ser ainda mais reduzido. O miolo da defesa é a principal carência, inclusive numérica, do clube. Será prioridade no mercado — a primeira janela de transferências da próxima temporada abre no dia 3 de janeiro e fecha em 28 de fevereiro de 2025.

Lesionados, Mercado e Rogel terminaram o ano ausentes. O primeiro, aliás, só volta no segundo semestre, quando deverá estar plenamente recuperado de ruptura de ligamento cruzado anterior. O segundo sofreu uma fratura na mão e não deve ser problema na reapresentação prevista para a primeira semana de janeiro.

A dupla de zaga que jogou em Fortaleza, Vitão e Clayton Sampaio, também tende a ter curto prazo de validade. Vitão é o ficha 1 para deixar o clube na janela de transferências. No meio do ano, chegou a viajar para São Paulo a fim de embarcar para a Espanha e assinar com o Real Betis, mas os espanhóis tiveram problemas com o fair play financeiro e não puderam concluir a negociação.

Na última partida da temporada, Roger Machado incluiu o jovem Victor Gabriel entre os relacionados. Aos 20 anos, ele estoura a idade da base e deve ser alçado ao grupo profissional. O mesmo deve ocorrer com Evertow (17 anos), Cauã Ferreira (20 anos) e Pedro Kauã (18 anos). Ao menos no início da temporada, é provável que recebam oportunidades no Gauchão.

Mas só os jovens não serão suficientes. O Inter certamente irá ao mercado para reforçar o setor. Um dos nomes mais citados no Beira-Rio é o de Juan Jesus. Cria da base colorada, o zagueiro está há uma década e meia na Europa e deixará o Napoli. Ele pode voltar ao Brasil, e vestir novamente a camisa colorada é a principal opção.

Além de Juan, outros nomes já apareceram no noticiário. Pablo Marí, ex-Flamengo, atualmente no Monza-ITA, é um exemplo. O clube está se movimentando, e Roger receberá relatórios mesmo nas férias para conversar sobre futuros reforços.