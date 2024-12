Os motivos do Inter para renovar o contrato de Renê

Renê tem contrato com o Inter até o dia 31 de dezembro. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Em boa parte da temporada de 2024, seria impensável uma renovação de contrato de Renê com o Inter. Muito criticado por parte da torcida, o lateral tem recuperado espaço com Roger Machado e está próximo de estender seu vínculo até dezembro de 2025.

Para tomar a decisão de renovar o vínculo, a direção colorada partiu de alguns princípios que considerou importantes. Um dos quesitos foi a liderança do jogador, que é muito bem quisto pelo elenco e visto como peça importante no ambiente.

O Inter também avalia que o atleta está totalmente adaptado ao clube e à realidade colorada. Além disso, Renê tem um salário que está dentro da realidade financeira do clube e entrega desempenho dentro campo.

Recentemente, o executivo de futebol do Inter, André Mazzuco, exaltou o jogador ao falar sobre a renovação.

— O Renê tem números expressivos na posição. São números de top 5 laterais. A gente tem um plano. Já iniciamos as conversas. Ele está adaptado ao clube, é importante no elenco, tem liderança. Vamos tratar deste assunto com carinho — comentou.

Outro ponto que fez o Inter procurar Renê para uma renovação é o imbróglio envolvendo Bernabei. O Colorado ainda negocia a permanência do argentino, que pertence ao Celtic, da Escócia. Os escoceses pediram 5 milhões de euros, o equivalente a R$ 32,1 milhões na cotação atual, para negociar o jogar em definitivo.

Na última sexta-feira (6), Renê teve uma conversa com Felipe Dallegrave, diretor de futebol do Inter, sobre a renovação. Faltam apenas as assinaturas para que seja oficializada a prorrogação do contrato por mais uma temporada.

*Produção: Bruno Flores