Superliga feminina recomeça com vitórias dos favoritos

A retomada da temporada 2024/2025 da Superliga feminina de vôlei ocorreu na terça-feira (7) e os principais favoritos venceram. Das cinco partidas disputadas, três delas terminaram em 3 a 0 e duas foram definidas em quatro sets.

Líder da competição, agora com 11 vitórias e apenas uma derrota, o Praia Clube foi a Belo Horizonte e venceu o duelo mineiro diante do Mackenzie, com parciais de 25/21, 17/25, 25/23 e 25/22, em jogo que teve duas horas 12 minutos de duração.

Com 19 acertos, a oposta norte-americana Nia Reed foi a principal pontuadora e eleita a melhor em quadra, o que lhe rendeu o troféu VivaVôlei. Outro destaque do time de Uberlândia foi a ponteira russa Sofya Kuznetsova, que marcou 16 pontos.

O vice-líder Osasco recebeu o Maringá-PR e também precisou de quatro sets, parciais de 25/20, 22/25, 25/21 e 25/22, em uma hora e 55 minutos para chegar à sua nona vitória em 12 rodadas.

A oposta Tifanny, mesmo começando no banco de reservas, nos dois primeiros sets, foi a maior pontuadora do time paulista no confronto com 17 acertos, três mais que a ponta Natália. Quem mais pontuou no jogo foi a oposta Jaqueline, do time paranaense, que marcou 19 vezes.

— Foi um jogo de altos e baixos. Fomos irregulares a partir dos segundo set, mas soubemos superar as dificuldades e o importante são os três pontos, além da festa da torcida aqui no Liberatti. O returno está só começando e vamos em frente, sempre buscando evoluir — disse a líbero e capitã Camila Brait, que recebeu o troféu VivaVôlei.

Terceiro colocado, o Minas Tênis Clube foi até Brusque e venceu o Abel Moda Vôlei por 3 a 0, parciais de 25/17, 25/21 e 25/17, após uma hora e 18 minutos de partida. Esta foi a décima vitória das atuais campeãs. Já o time catarinense segue como o único que ainda não venceu em 12 rodadas.

A oposta Kisy, com 15 pontos, e a central Thaisa, com 13, foram as maiores pontuadoras do time mineiro na partida. A ponteira Glayce foi escolhida como a ganhadora do Troféu Viva Vôlei.

Em duelo de paulistas, o Sesi Vôlei Bauru manteve a quarta posição ao superar o Paulistano-Barueri por 3 a 0 (25/20, 25/19 e 25/15), em uma hora e 19 minutos de jogo. Esta foi a nona vitória do time dirigido pelo estreante Henrique Modenesi. Com 18 acertos, a ponta venezuelana Roslandy Acosta foi o principal destaque da partida.

Sem vencer a competição há sete temporadas, o Sesc RJ Flamengo segue na quinta posição. As comandadas de Bernardinho receberam o Brasília Vôlei e marcaram tranquilos 3 a 0, parciais de 25/18, 25/19 e 25/18, em uma hora e 25 minutos de partida disputada no ginásio do Tijuca Tênis Clube.

A ponteira Karina terminou como principal pontuadora ao marcar 16 vezes. A oposta Edinara fez 11 pontos para a equipe carioca, que teve a levantadora canadense Brie King eleita a melhor do jogo.

— Estou muito feliz. Passei uma semana incrível no Canadá com minha família. Quando estamos em quadra, trabalhamos duro o tempo inteiro, mas o Bernardo sabe da importância de alcançarmos um equilíbrio em nossas vidas e para mim foi super importante estar com eles. Voltei e tive poucos dias para treinar, mas todo mundo me ajudou a me preparar para esse jogo. Eu me senti pronta para dar o meu melhor. Eu tenho me sentido muito feliz aqui. Amo essas meninas e trabalhar com esse grupo é motivo de muita alegria — comentou a dona de mais um troféu VivaVôlei.