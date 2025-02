Papa Francisco é um "paciente frágil", mas não corre risco de morte, diz médico

Francisco não realiza aparições públicas há uma semana. Tiziana FABI / AFP

Internado desde o dia 14 de fevereiro, o papa Francisco não corre risco de morte. A situação de saúde do Pontífice foi atualizada pelo médico Sergio Alfieri, do hospital Gemeli, em Roma, durante coletiva de imprensa no início da tarde desta sexta-feira (21).

— Ele está fora de perigo? Não. Mas se a pergunta é "ele está em perigo de morte", a resposta é "não" — disse Alfieri, que ainda afirmou que Francisco é um "paciente frágil", devido a sua idade avançada, 88 anos.

O médico salientou que o Papa respira e se alimenta sem a ajuda de aparelhos. No entanto, Alfieri revelou que a expectativa é que Francisco permaneça ao menos mais uma semana internado.

— Não existe o "se" neste caso. Ele vai se recuperar. O Papa é durão. Quantas outras pessoas suportariam tantas infecções com a carga de compromissos dele? — declarou.

Apesar disso, o médico alerta que há risco de sepse, uma reação generalizada do corpo a uma infecção.

— Pode acontecer de os microorganismos que estão nas vias respiratórias e pulmões entrarem no sangue. Nesse caso, qualquer paciente teria uma sepse, que nessa idade pode ser difícil de curar. Neste momento, ele não tem sepse — explicou.

Cotidiano no hospital

Alfieri revelou que Francisco sabe que sua condição de saúde é delicada e pediu que o Vaticano não omita nenhuma informação do público. O Papa tem realizado compromissos, como assinatura de documentos, em uma poltrona do seu leito.

Conforme o médico, o Pontífice caminha pelo quarto. As distâncias são curtas devido a um problema no joelho e a dificuldade respiratória. A alimentação do Papa é regular, sem sondas. Alfieri conta que Francisco "apresenta bom apetite".

Sobre a ausência de fotos do Pontífice, o médico advertiu:

— Não queremos uma foto do Papa de pijama.

Possível renúncia é assunto entre cardeais

Com o quadro clínico de Francisco, vários cardeais – posto mais alto na hierarquia da Igreja Católica – falaram abertamente sobre uma possível renúncia. Arcebispo de Marselha, Jean-Marc Aveline confia na saúde do papa.

— Tenho absoluta confiança na lucidez do papa. Ele é livre e (...) se achar que é melhor para o bem da igreja, ele o fará — expressou.

Problemas respiratórios acompanham o Papa

O argentino Jorge Mario Bergoglio tem um histórico de problemas respiratórios recentes. Em 2023, ele foi diagnosticado com bronquite infecciosa e chegou a ser hospitalizado. Ele foi tratado com antibióticos e melhorou. No mesmo ano, ele teve uma inflamação pulmonar.