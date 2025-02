Agonia de Francisco revela que, embora quase santos, os papas são, sobretudo, humanos

Desde a renúncia de Bento XVI , a primeira em quase 600 anos, em 28 de fevereiro de 2013, a porta de saída da Santa Sé já não é vista como escândalo . Antes de Josef Ratzinger, o último Papa a abrir mão do cargo fora Gregório XII, em 1415. O papa alemão reabriu a porteira para o entendimento de que os Pontífices, embora representantes de Deus na terra, são, sobretudo, limitados pelo tempo da existência .

No Vaticano, cada vez que a fumaça branca sai da Capela Sistina, há uma sensação entre os cardeais que mistura júbilo e preocupação: há, claro, a esfera celestial da escolha de novo sucessor do primeiro apóstolo, Pedro, a Pedra fundamental sobre a qual Cristo fundou a Igreja, mas, ao mesmo tempo, um sentimento de compaixão: o Papa é prisioneiro do trono de São Pedro. Um cargo vitalício, perpétuo.