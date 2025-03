Papa Francisco pede o fim dos conflitos no mundo em uma carta: "Temos que desarmar a Terra"

Primeira imagem do Pontífice desde a internação, há mais de um mês, foi divulgada no domingo (16).

O papa Francisco, hospitalizado desde 14 de fevereiro no hospital Gemelli, em Roma, pediu o fim dos conflitos armados no mundo em uma carta publicada nesta terça-feira (18) .

"Temos que desarmar as palavras, para desarmar as mentes e desarmar a Terra. Há uma grande necessidade de reflexão, de calma, de senso de complexidade", escreveu o pontífice argentino de 88 anos ao diretor de um dos principais jornais da Itália, Il Corriere della Sera, em uma carta com data de 14 de março, expressando preocupação sobre as guerras na Ucrânia e no Oriente Médio.