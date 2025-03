Homem é morto a tiros em Não-Me-Toque

Um homem de 48 anos foi morto a tiros na noite de domingo (23) na Rua Amazonas, no bairro Industrial, em Não-Me-Toque, no norte do Estado. Ele foi identificado como Alexandre Gonçalves Pimenta .

Ao chegar no local, a Brigada Militar encontrou um C4 Pallas estacionado e, no interior do veículo, o corpo de Alexandre. Ao lado do carro foram encontradas cápsulas de arma de fogo.