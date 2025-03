Vaticano informa que Papa não precisou de máscara de oxigênio durante a noite

Estado do Papa "melhora" e ele está "estável", embora seu "quadro clínico continue complexo".

Os médicos do hospital Gemelli, em Roma, indicaram que Francisco, 88 anos, encontra-se estável , após um período crítico marcado por crises respiratórias que fizeram temer por sua vida, embora ainda não tenham especificado quando ele poderá deixar o hospital.

Na tarde de terça-feira, o Vaticano informou que o Papa não utilizou a máscara de oxigênio durante a noite. No entanto, advertiu que isso não significa que ele não precise mais do equipamento, que tem sido usado durante grande parte de sua hospitalização.

O estado do Papa "melhora" e ele está "estável", embora seu "quadro clínico continue complexo" , informou o Vaticano nesta terça-feira.

Papa pede o fim dos conflitos no mundo

No hospital, Francisco tem trabalhado sempre que possível, alternando momentos de descanso com oração. Isso incluiu a escrita de uma carta divulgada nesta terça-feira, enquanto segue hospitalizado em Roma, na qual pediu o fim dos conflitos armados no mundo.