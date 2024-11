Uma das maiores lideranças da esquerda nacional reveladas no século 21, Manuela D’Ávila surpreendeu ao anunciar recentemente a desfiliação do PCdoB, único partido da sua trajetória. Nesta entrevista, ela aborda os motivos que a levaram a tomar a decisão e projeta um movimento suprapartidário que entrelace as pautas raciais e de gênero com os ideais econômicos.