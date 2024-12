"Não há risco de contaminação nas águas do Rio Tocantins", garante governador do Maranhão

Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira desabou no último domingo (22). Brazil’s Ministry of Transports / AFP

A água do Rio Tocantins, região onde caiu parte da estrutura central da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, entre o Maranhão e o Tocantins, está liberada para o consumo. A informação foi confirmada pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e pelo governador do Maranhão, Carlos Brandão.

Na noite de terça-feira (24), o chefe do Executivo estadual do Maranhão publicou nas redes sociais um comunicado sobre a retomada do abastecimento.

"A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) acaba de emitir parecer técnico informando que não há risco de contaminação nas águas do rio Tocantins quanto ao processo referente ao consumo. Com isso, informo que a captação da água para abastecimento de Imperatriz será retomada imediatamente. Outras análises seguem sendo realizadas, com apoio das equipes do nosso governo, para garantir a segurança integral de todos", escreveu Brandão no X (antigo Twitter).

A agência divulgou um parecer técnico declarando que as primeiras determinações de parâmetros básicos de qualidade não constataram alterações significativas. Em conjunto com outros órgãos de saúde e meio ambiente do Maranhão e do Tocantins, a ANA informou que testes continuarão sendo realizados.

O desabamento da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que liga os municípios de Aguiarnópolis (TO) e Estreito (MA), ocorreu no último domingo (22), provocando a morte de quatro pessoas e deixando outras 13 desaparecidas.

O rompimento do abastecimento de água havia sido determinado por precaução, uma vez que dois caminhões, um contendo 76 toneladas de ácido sulfúrico e outro 22 mil litros de defensivos agrícolas, caíram sobre o Rio Tocantins, levantando dúvidas sobre uma possível contaminação fluvial.