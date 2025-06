Prefeitura assina contrato com empresa que vai executar obra no Distrito Industrial de Invernadinha

Ordem de serviço para o início da obra será assinada nos próximos dias. Michel Sanderi / Prefeitura de Passo Fundo

A prefeitura de Passo Fundo assinou o contrato com a empresa Matt Construtora Ltda., que vai executar obras de pavimentação, drenagem e reestruturação viária no acesso ao Distrito Industrial de Invernadinha. O objetivo é qualificar a mobilidade e melhorar as condições de quem acessa a região.

A ordem de serviço para o início da obra será assinada nos próximos dias. As intervenções vão conectar pontos chaves do distrito industrial, nos trechos:

da Rua Manoel Portela até a sede da empresa Be8

da Be8 até as ruas James Franco e Neri Gosch

da Rua Arno Pini até a Avenida Rui Barbosa.

Um dos destaques do projeto é o alargamento da pista e a redução dos declives nas ruas Neri Gosch e James Franco, que são vias estratégicas para o tráfego de veículos pesados e de trabalhadores. Além disso, a obra inclui:

pavimentação asfáltica

canalização pluvial

instalação de meio-fio

construção de passeios públicos

implantação de sinalização viária nas principais ruas do distrito.

Ao todo, o investimento é de R$ 12,9 milhões, sendo R$ 6,7 milhões do governo federal e R$ 6,2 milhões da prefeitura. O valor federal vem do Ministério das Cidades, viabilizado após articulação do ex-prefeito e deputado federal Luciano Azevedo.

Oito meses para concluir a obra

O prazo para concluir a obra é de oito meses, com possibilidade de prorrogação conforme as condições de execução.

— Essa obra é importante porque fortalece a infraestrutura da nossa cidade e o apoio às empresas que geram trabalho e renda em nosso distrito industrial. Já são dois acessos na cidade com obras garantidas: no distrito do Valinhos, entrada pelo Gran Palazzo, e agora essa obra de Invernadinha — disse o prefeito Pedro Almeida.

À imprensa, Almeida disse que esteve com o governador Eduardo Leite há poucos dias para levar a demanda das obras dos trevos de Santa Marta e Caravela, que têm os projetos desenvolvidos pelo Estado.