Sem Fernando, a alternativa que Roger pode usar contra o Flamengo

Flamengo atuou como zagueiro em empate com o Fernando no Maracanã. SATIRO SODRÉ / DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO

O Inter não terá Fernando no confronto de oitavas de final da Libertadores contra o Flamengo. Os jogos vão ocorrer em agosto e o volante deverá ficar fora dos gramados de quatro a seis meses. O Desenho Tático de Zero Hora projeta uma alternativa que Roger Machado pode buscar sem o camisa 5 para encarar os cariocas.

Inter e Flamengo já se enfrentaram uma vez nesta temporada e os gaúchos conseguiram arrancar um empate no Maracanã. Naquele confronto válido pela 1ª rodada do Brasileirão, Roger fez pela primeira vez o movimento de iniciar um jogo com uma linha de cinco defensores.

Fernando foi zagueiro aumentando a amplitude defensiva para conter a forma a forma de atacar do Flamengo, que amplia o campo tendo cinco jogadores adiantados.

inter defendeu com cinco jogadores na última linha em empate no Maracanã. Premiere / Reprodução

A estratégia de Roger funcionou no Maracanã. Com a linha de cinco, o Inter teve sustentação, principalmente no primeiro tempo, e ainda chegou ao gol com Bernabei aproveitando a liberdade para atacar em contra-ataque definido por Bruno Henrique.

Sem Fernando, o que Roger pode fazer

Diante do longo tempo de parada de Fernando, o Inter busca um volante no mercado. Independente de quem chegar, Roger pode repetir a estratégia de linha de cinco no jogo de ida com o Flamengo no Maracanã com mais um zagueiro.