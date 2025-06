Com churrasco e chimarrão, Acampamento Farroupilha de Porto Alegre é lançado

Assados eram preparados durante lançamento do tradicional evento farroupilha. Fernanda Axelrud / Agência RBS

No lançamento da edição 2025 do Acampamento Farroupilha de Porto Alegre, não poderia falta churrasco e chimarrão. Foi sob este clima que foi dada a largada, nesta terça-feira (3), para a organização do evento. A promoção ocorrerá de 1º a 21 de setembro no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, com a expectativa de receber cerca de 2 milhões de visitantes.

Enquanto no lado de fora do Piquete Estância Harmonia eram preparados assados que foram distribuídos aos convidados, dentro do espaço era anunciado que as inscrições para os piquetes começam na próxima segunda-feira (9) e vão até 13 de junho. Serão disponibilizadas 235 vagas, e os interessados devem apresentar um projeto cultural relacionado ao tema da edição, que homenageia o radialista e tradicionalista Darcy Fagundes.

No 43º ano de acampamento, o tema deste é "Ondas Curtas para uma História Longa - o Centenário de Darcy Fagundes e os 70 Anos do Grande Rodeio Coringa", em homenagem ao radialista e seu programa. O patrono desta edição será o tradicionalista Rene Maurício Sutton Barbachan.

As inscrições devem ser feitas no Centro Municipal de Cultura, e o pagamento das taxas de inscrição será realizado entre os dias 7 e 11 de julho.

— O ano passado tinha tudo pra não sair o acampamento e os acampados fizeram o levante, o poder público municipal junto com a concessionária, os patrocinadores que acreditaram, embora também foram muito afetados, e nós trouxemos um lindo acampamento em 2024. E 2025 é essa retomada mais eficaz, trazendo aí esse momento singular — disse a secretaria municipal de Cultura, Liliana Cardoso.

A montagem dos piquetes está prevista para começar em 9 de agosto.

Atrações

A programação do evento inclui a participação do Museu Afro Gaúcho, mais de 120 shows nos dois palcos, o Festival Pôr do Sol da Canção Piá e a Ciranda Escolar, que trará 15 mil alunos da rede municipal.

55 shows musicais tradicionalistas e nativistas;

15 shows de mulheres gaúchas;

15 artistas e grupos de Porto Alegre;

25 shows de artistas regionalistas;

Música instrumental: 15 duetos instrumentistas gaúchos.

2 Espetáculos cênico-musical: Romance da Tafona – Da paixão à libertação;

Manifestações populares: seis apresentações de trova estilo Gildo; seis apresentações de declamação gauchesca; oito apresentações de chula e 10 apresentações de danças tradicionalistas (CTGs);

Mostra competitiva de interpretação musical para crianças e adolescentes;

Ciranda Escolar com a presença de +15 mil crianças.

Além da programação, o acampamento contará com feira de artesanato e da agricultura familiar.